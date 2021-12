“Eu tento evitar o quebra-pau com Scooby”.

Em um vídeo para seus seguidores, Luana Piovani desabafou sobre o papel de mãe, as responsabilidades de Pedro Scooby e está cansada.

Polêmica e transparente como sempre, Luana Piovani mandou a braba sobre as responsabilidades dos surfista com os filhos.

Luana Piovani abriu a torneirinha virginiana e desabafou com seus seguidores. Nativos deste signo são conhecidos por falar tudo que pensam e sem rodeios, e talvez por este motivo, Luana sempre se posicionou e mandou a real em várias situações. Muitas delas polêmicas e compartilhadas inúmeras vezes nas redes sociais.

Pedro Scooby e Luana Piovani com os filhos. Foto: E!

Desta vez Luana fez um vídeo falando sobre o dia a dia dos filhos. A atriz atualmente mora em Portugal e cria Dom e o casal de gêmeos Ben e Liz com ajuda de babá. Eles são fruto de seu relacionamento com o surfista Pedro Scooby.





Na guarda das crianças Luana fica 15 dias com eles e Pedro Scooby 15 dias. E por este motivo Piovani veio a público se manifestar quanto à postura de Scooby. A falta de responsabilidade com os compromissos dos filhos. Ela relatou que frequentemente, quando seus filhos estão com o pai, eles chegam atrasados na escola e tem que pedir desculpas pelo atraso diante da sala toda. Seus filhos também estão matriculados no karatê, mas faltam constantemente porque o ex não os leva para a aula…





Ela ainda contou que além dos problemas com a postura de Pedro, seu filho foi de unhas pintadas para a escola e que a professora questionou a criança se ele era uma menina para pintar as unhas. E soltou o famoso e tão ultrapassado “coisa de menina”. Luana se mostrou irritada e disse que falará com a professora.

Piovani também falou sobre as crianças cantarem funk com letras impróprias e que ela não aprova esta conduta.

Luana se mostrou cansada deste sistema sem colaboração do pai das crianças. Não é fácil não é mesmo?

Força Piovani…