Miss Transex de Balneário Camboriu é presa, acusada de aplicar golpe Boa Noite Cinderela.

Miss Transexual, Mikaelly Martinez é presa, acusada de aplicar golpe Boa Noite Cinderela e roubar suas vítimas.

O caldo entornou e a miss se ferrou! Mikaelly Martinez foi presa por aplicar golpe em clientes, ela dopava e roubava as vítimas.

Ih… Aqui se faz, aqui se paga, já dizia minha saudosa vozinha… na vida você pode enganar muitos durante um tempo, mas não engana todo mundo o tempo todo…

Vamos lá! A trans, Mikaelly Martinez, ganhadora do concurso Miss Brasil Transexual foi presa, acusada de dopar seus clientes para roubá-los.

Ela foi eleita Miss Brasil Transex em 2019. Foto: Reprodução.

É famoso e clássico golpe do Boa Noite Cinderela, bem manjado e que se popularizou nos anos 90, mas ganhou as notícias atualmente devido ao número de ocorrências envolvendo esta prática de crime. O golpe consiste em colocar um remedinho na bebida da pessoa distraída e aí meu bem… um abraço! A vítima fica totalmente dopada e não consegue raciocinar, perde o discernimento… este golpe é bastante comum no meio LGBTQIA+.

Desta vez a acusada é Miss. De acordo com as notícias ela está envolvida em crimes nas cidades de Rio de Janeiro, Balneário Camboriú, São Paulo e Florianópolis. Ela atraía clientes pelas redes sociais, combinava os encontros e “batizava” as bebidas. Ela também contava com uma comparsa, outra transexual… as duas roubavam os pertences das vítimas e pelos aplicativos de celulares das vítimas efetuava transferências bancárias.

A trans ainda está envolvida em um homicício na cidade de Coxin. Foto: Reprodução.

Ela foi presa em Ipanema no Rio de Janeiro. E pelo que parece levava uma vida de luxo e glamour, como podemos ver a foto de seu carro BMW.

Agora Mikaelly responderá por seus crimes! Inclusive outro deles veio a tona. A miss responde por participação em um homicídio na cidade Coxin, Mato Grosso do Sul.

Mikaelly possuía uma vida de luxo. Foto: Reprodução.

Dica da tia Kátia Flávia: ao ir para bares e baladas não aceite bebidas de estranhos, não descuide do seu copo. Opte por bebidas lacradas como cerveja e Ice e tenha sempre alguém que confie, caso se envolva com alguém ou marque um encontro pela internet, avise a pessoa de confiança.