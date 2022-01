Linn da Quebrada chega no BBB22 pronta para quebrar tudo

Linn da Quebrada chega no BBB22. A atriz já deixou claro: “Estou indo para ganhar mesmo, sinto que é possível”

A atriz já deixou claro: “Estou indo para ganhar mesmo, sinto que é possível”

Eu já tinha avisado a vocês que Linn da Quebrada estaria no BBB22 né? Pois muito que bem! A participante foi anunciada como componente do camarote. E já tem até vídeo de apresentação no Instagram da artista (@linndaquebrada).

Foto: Instagram

A cantora, de 31 anos, não tem medo de se posicionar e se colocar a frente do que quer que seja — então sem medo de entrar em tretas — afinal, defende causas sociais e pela luta das minorias, principalmente a causa LGBTQIA+.

Leia também Douglas Silva sai da Cidade de Deus para BBB22

A paulista foi da igreja Testemunhas de Jeová até os 12 anos, mas foi expulsa da congregação por causa de sua sexualidade. Que bobagem né? E neste mês, conseguiu incluir seu nome social na documentação e passou a assinar Lina Pereira dos Santos, finalmente!!!!

Foto: Instagram

Foto: Instagram

Dos 23 aos 26 anos enfrentou um câncer testicular e durante o tratamento se conectou consigo mesma. A maravilhosa brilhou em “Segunda Chamada”, série original do Globoplay, onde estreou como atriz.

Foto: Instagram

Está solteiríssima e não descartou um romance na casa, mas está indo pronta para jogar e vencer! “Quero comprar uma casa. Parece tão singelo, mas é muito gigantesco. Quero proporcionar uma velhice mais confortável para a minha mãe, poder pagar um plano de saúde para ela e ficar um pouco mais tranquila. Também quero ter continuidade, adotar uma criança”. Linda atitude de Linn!