Phelipe Siani sai em defesa de Mari Palma: “Não aceitem um levante machista”

Jornalista foi alvo de ataques nas redes sociais após anunciar a sua separação na sexta (03) após seis anos juntos

Se tem uma coisa que deu o que falar na web foi a separação de Phelipe Sinai e Mari Palma. Os dois musos do jornalismo estavam juntos há seis anos e anunciaram a separação na última sexta (03). Acontece que o público não aceitou a notícia e foram atacar Mari. Phelipe usou as redes sociais para conter os ataques.

“Peço que não deixem ninguém ser cruel com a Mari nesse nosso processo de separação. Não aceitem um levante machista contra uma pessoa tão maravilhosa quanto ela. Nesses casos, o mundo é sempre mais cruel com as mulheres, infelizmente […] A Mari é das pessoas mais incríveis que apareceram na minha vida e merece todo o amor do mundo, principalmente nesse momento”, escreveu.

O jornalista ainda diz que como a decisão foi tomada pelos dois, não há vilhão. “Mari foi e está sendo respeitosa, carinhosa e merece só carinho e cuidado de todo mundo, de todos os lados […] Como casal, a gente sempre lutou contra o ódio… não é agora que ele vai vencer!”, finalizou.