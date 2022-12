Pétala recebe ameaça de morte: “Vacilou morre”

Ex-Fazenda mostrou nos stories que vem recebendo diversas ameaças via DM no Instagram

Meu pai amado! Pétala mostrou nos stories que vem recebendo ameaças de morte via DM no Instagram. A musa ainda exaltou a importância de andar com segurança e disse que não é luxo, ressaltando a importância de andar acompanhada por onde vá.

“Andar com segurança é luxo”, escreveu ela nos stories do Instagram com um print que revelava as mensagens assustadoras.

O seguidor ainda chama a influenciadora de vaca sem vergonha. “A sortte de vocês que o pcarro era blindado sua vaxa do caralh*. Estou te monitorando, vacilou morre”, escreveu.