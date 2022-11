Pétala erra, entrega o poder do lampião e salva André, seu rival na Fazenda

Influenciadora salvou André Marinho da roça depois que entregou o poder do lampião para Bia

Xiii, gente, o erro de Pétala na Fazenda pode ter custado a sua estadia na sede do reality da Record. A influenciadora se confundiu na hora de fazer as escolhas e acabou dando o poder do lampião para Bia, que decidiu imunizar André Marinho da eliminação da semana.

Os poderes do lampião estavam divididos em duas cores, verde e preto, Pétala decidiu ficar com o verde e deu o preto para a neta de Gretchen, que dizia que ela poderia imunizar um peão da baia.

A jovem decidiu imunizar André Marinho e a justificativa foi que Kerline, ex-BBB, nunca tinha ido para uma roça e ficava se esquivando dentro do jogo.

O problema só foi percebido na metade da formação da roça e Pétala chegou a pedir para reverter seu erro, mas não obteve sucesso. Coitada!