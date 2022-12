Pétala e Rocord TV entram em contradição ao explicarem a saída da peoa do reality “A Fazenda”

O público começou a questionar o que realmente tinha acontecido após perceberem a contradição entre o relato dado pela emissora e o relato dado pela empresária.

Oxi, tem algo de errado nesta história. Após a desistência de mais uma das peoas, Pérola Barreiros, o público notou uma certa contradição entre o que foi dito pela empresária e o que foi dito pela Adriane Galisteu no ao vivo do programa.

Enquanto a apresentadora do reality, de uma forma bem rasa, afirma que Pétala “passou por um atendimento e optou por sair de A Fazenda”, a ex-peoa contou outra versão para os seus seguidores, através dos seus stories.

“Ontem, quando eu bati o sino, eu falei: ‘Mãe, quero ir embora!’. Aconteceu um monte de coisa, depois eu conto tudo para vocês”, garantiu a ex-peoa.

Após os outros participantes serem avisados sobre a desistência da empresária, Moranguinho estranhou, pois Pétala realmente havia sido chamada pela produção do programa no closet, mas afirmou que não havia lembranças da amiga pedindo qualquer tipo de atendimento.

O que deixou o público ainda mais intrigado com a saída de Pétala é o fato de que, para desistir do programa, é obrigatório que o participante bata o sino que fica na área dos animais e diga em alto e bom som que deseja sair do confinamento, assim como fez a advogada Deolane Bezerra, no último domingo (04), o que não aconteceu com Pétala.