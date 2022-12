Pétala acusa Deborah de comprar seguidores e ruiva nega

Jogadora do grupo A afirmaram que Deborah compra seguidores no Instagram

Xiii gente essa fazenda está mais do que quente em relação às acusações dos dois grupos que se formaram no reality da Record. Deborah Albuquerque foi acusada pelas meninas do grupo A, Pétala, Moranguinho e Bia Miranda de comprar seguidores no Instagram. Claro que a ruiva desmentiu o boato, mostrando ser boa em manter o engajamento e o número de seguidores na rede.

“Deborah tinha muito mais era comprado, eram árabes”, disse a Pétala. Logo a assessoria rebateu a acusação da influenciadora.

“Em relação aos dizeres de Pétala, revelando que Deborah Albuquerque compra seguidores, a própria Deborah Albuquerque nega que tenha comprado seguidores em nenhuma plataforma ou sistema que os venda. Seus seguidores são fãs, todos orgânicos, muitos deles que passaram a apreciar sua trajetória durante e após sua permanência em A Fazenda 14 (uma média de 300 mil). Hoje, seu Instagram consta com mais de 2,4 milhões de seguidores, todo esse montante vindo da sua vida artística. “Eu não tenho problema nenhum em abrir minha conta do Instagram pra qualquer jornalista que quiser pegar e olhar meu celular, olhar na minha mão, não tenho problema nenhum. Aqui comigo o jogo é limpo. Prefiro não ter dez milhões de seguidores, mas todos os meus são orgânicos.”, declara Deborah.

Vale ressaltar que a peoa que tem mais envolvimento nas redes sociais é Deolane que aproveita o engajamento e o sucesso do seu nome. A mãe tá estourada.