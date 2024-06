Pessoas devem ser acusadas pela morte de Matthew Perry

A morte de Matthew Perry, ator que ficou mundialmente conhecido por seu personagem em Friends, comoveu o mundo todo. Acontece que a polícia está finalizando a investigação e diz que “algumas pessoas podem ser acusadas” diante da morte do ator. A informação foi revelada pela revista People.

No entanto, de acordo com o informante, a polícia ainda não tomou a decisão final se haverá ou não acusações no caso. Em dezembro, a People obteve um relatório da autópsia, afirmando que o artista morreu devido aos efeitos agudos da cetamina com outros fatores, que incluem afogamento, doença arterial coronariana e efeitos da buprenorfina, um medicamento usado para tratar o transtorno por uso de opioides, segundo o relatório.

Em maio deste ano, uma fonte contou à publicação que o departamento de investigação estava trabalhando para determinar de onde veio a cetapina que matou Perry. O ator faleceu em outubro, aos 54 anos.