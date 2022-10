Pesquisa revela que metade dos brasileiros guardam dinheiro para gastar com amantes

A pesquisa foi realizada pelo Portal Gleeden e divulgada pelo Estadão, revelando a relação dos brasileiros com o dinheiro gasto fora do casamento

As relações extra conjugais estão com tudo e viraram até objeto de estudo. A gente já sabia que os brasileiros adoram um lance fora do casamento, mas confesso que fiquei assustada quando soube que metade deles separam uma verba para gastar com amantes.

A pesquisa foi feita pelo Portal Gleeden e divulgada pelo Estadão, revelando que foram ouvidos mais de sete mil usuários de um site especializado em encontros extraconjugais.

Dentre os usuários, 6% indicaram que sempre reservam parte do seu dinheiro para as amantes, enquanto outros 44% revelam fazer isso de vez em quando. A pesquisa ainda mostrou que 59% dos maridos escondem parte das finanças das esposas.

Em contrapartida, 23% guardam o dinheiro vivo com objetivo de usá-lo com a amante, afinal eles não confiam nos cartões de crédito. Fiquem espertas minhas fofoqueiras!