Pesando 320 quilos, amigos imploram para que “Gordão Da Xj” comece a dar cem passos por dia

Em vídeo, o influenciador prometeu que irá se esforçar para dar os passos combinados com os amigos, diariamente.

Amigas, na noite desta sexta-feira (08) eu fui pega de surpresa, até porque eu adoro o influenciador Fininho Bololô, também conhecido como Gordão da Xj, e sempre que posso acompanho os conteúdos dele nas redes sociais. Ele é um fofo, super educado e de quebra lindíssimo, com um coração de ouro.

Contudo, fiquei surpresa quando vi que seus amigos, chefiados pelo influenciador Buzeira, que possui mais de 4,3 milhões de seguidores no instagram, pediram para que o nosso amado Gordão da Xj desse 100 passos por dia. Porém, o que mais me espantou foi o peso que o influenciador revelou ter na atualidade, por volta de seus 320 quilos.

Para quem não sabe, embaixador da Pousada Apple House Paraty e da Esportiva Bet, e grande amigo do cantor MC Ryan SP, Fininho Bololo é um influenciador digital que acumula quase 4 milhões de seguidores em suas redes sociais, sendo, 566 mil no instagram, 1,3 milhão no Kwai e 1,9 milhão no Tiktok.