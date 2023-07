Péricles perde 40kg e diz que prática de exercícios foi essencial para sua saúde

No seu perfil no Instagram, o cantor compartilhou a sua conquista e diversos vídeos se exercitando, chegando a ser elogiado

Péricles deu a volta por cima e fazia tempo que eu não trazia notícias sobre a vida do cantor por aqui, né? Acontece que ele apareceu no seu Instagram com 40kg a menos e com os exercícios em dia. O cantor está passando por uma reeducação alimentar e diz que os exercícios foram essenciais.

“A atividade física foi essencial para melhorar minha disposição para as atividades do dia a dia, como brincar com minha filha Maria Helena de 3 anos, e também primordial para melhorar minha performance no palco”, disse à Glamour.

“Vai Pericão! Estamos juntos, irmão”, escreveu Marcos Mion. “Para cima”, acrescentou Carla Perez. “Bora, Pericão”, incentivou ainda Taís Araújo.