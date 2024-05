Perícia confirma que a Ana Hickmann teve sua assinatura falsificada 48 vezes

Amores, finalmente saiu o laudo que comprova que existem diversos documentos que não foram assinados pela apresentadora Ana Hickmann, mas sim falsificados por outra pessoa. E adivinha quem descobriu isso em primeira mão? Ele mesmo, nosso querido e grandioso Leo Dias.

Além da perícia de ter dado positivo à falsificação dos documentos, o laudo da mesma indica quem foi a pessoa culpada pelas 48 assinaturas falsas, que foram encontradas em contratos nos bancos, Safra, Itaú e Daycoval, são da mesma pessoa, assim como em vários documentos, cheques e etc.

Conforme a Perícia grafotécnica particular, do Instituto Del Picchia, quem fez as assinaturas falsas foi a ex-agente de Hickmann e aliada do ex-marido da apresentadora, Claudia Helena Dos Santos.

Claudia falsificava a assinatura da apresentadora de forma tão eficaz e tranquila, que basicamente ‘inventou’ uma nova assinatura para poder acessar dados da loira.

Contudo, de acordo com a documentação, que foi entregue ao DEIC, onde as medidas serão tomadas, juntamente com a PM, ao que tudo toda essa confusão tem um dedinho de Alexandre Correa, pois tem sua assinatura registrada nos documentos.