Perfume de Bolsonaro esgota vendas em seis horas

Minha gente, pelo visto os fãs de Bolsonaro estão malucos atrás do cheirinho do ex-presidente. Aloca! Os bolsominions investiram quase 200 reais no perfume anunciado por Agustin Fernandez, maquiador de Michelle Bolsonaro, que leva a assinatura de Jair.

Em seis horas, os fãs do ex-presidente compraram todas as unidades do perfume. O produto está com data marcada para ser lançado no dia 21 de março, quando ele completa 69 anos de vida.

Após o lançamento, o produto ganha o seu preço original de R$247. O perfume é descrito como uma fragrância masculina poderosa. Augustin ainda disse que não é só pelo produto, mas gostaria de homenagear Bolsonaro.