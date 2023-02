Percy Hynes não participará da segunda temporada de Wandinha

Ator não estará na segunda temporada da série depois de se envolver em diversos casos de abuso sexual

Eu contei para vocês que Percy Hynes estava envolvido em diversos casos de abuso sexual com meninas de sua idade. Tudo aconteceu em uma possível festa que ele deu com amigos e passou da conta. Acontece que o fato afetou sua vida pessoal de uma forma que nem ele esperava, porque ele já não estará na segunda temporada de Wandinha.

O caso segue sob investigação e para abafar o caso em uma tentativa medíocre, ele desativou os comentários de todas as suas publicações. “Ele me deixou ser estuprada em seu porão e, quando me ligou sobre isso, estava mais preocupado com a polícia do que se eu estava bem. Ele também chama tantas garotas de gordas, vadias, prostitutas, idiotas, feias, mentirosas toda vez que elas o rejeitam”, escreveu uma usuário do Twitter relatando o abuso.

A Netflix estaria passando por um processo interno para estudar a possível continuação do ator no seu papel, ou substituição dele por outro. Já sabemos o que vai acontecer com a “galinha de ovos de outro” do canal de streaming…