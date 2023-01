Pequena Lo apresenta namorado em festa. Saiba quem é

Influenciadora apresentou o seu primeiro namorado em festa de 27 anos em São Paulo

Olha ela! Falei para vocês que a festa misteriosa da influenciadora Pequena Lo ia dar o que falar e não foi para menos. Aos apresentou o seu primeiro namorado na festa de 27 anos. Trata-se do produtor de eventos Christopher Pontes que ela conheceu no Rock in Rio e estão juntos há 5 meses.

“Não divulguei [o namoro]. Acaba sendo algo pessoal e também para nos poupar, às vezes, porque internet a gente sabe como é. Mas hoje, na minha festa, ele tá aqui. Aí explodiu essa bomba”, disse ao Gshow.

A musa ainda disse estar apaixonada e contou que os amigos comemoram ela ter desencalhado depois de 27 anos curtindo a vida de solteira. Para quem não conhece a Pequena é formada em psicologia e bombou no Tik Tok em 2020. Agora só sucesso!