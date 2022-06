Pepita questiona escolha de Suyane: ”Você falou de representatividade e tirou uma pessoa que representa muito o estado dela”

Morena escolheu ficar como líder e mandou Badauí e Priscila de volta para casa

Para quem achou que o reality ‘A Ponte’ não ia pegar fogo se enganou, porque nos primeiros capítulos já notamos que a coisa ia esquentar. Suyane foi colocada contra a parede e teve que tomar uma decisão difícil: Permanecer como líder ou mandar duas pessoas embora. A escolha tomada mandou Badauí e Priscila para casa e Pepita não ficou calada, questionando a escolha da nordestina.

“Tem 10 pessoas aqui que com certeza ficaram com a mesma dúvida que eu fiquei, só que eu não entendi, você falou de representatividade e tirou uma pessoa que representa muito o estado dela, a vida dela, garotas da idade dela. É muito complicado”, inicia Pepita em um diálogo sensível com Suyane.

Pepita ainda mostra que não está ali para dar lição de moral, e sim dar uma outra visão para a líder. “Não estou aqui para puxar sua orelha tô aqui pra de repente te mostrar um lado, uma visão que você não está conseguindo enxergar. Não quero me decepcionar com você”, diz a influenciadora.

“É muito importante quando você fala, não deixa de acreditar em mim não”, rebate Suyane, deixando claro que a opinião de Pepita é muito importante para ela.

Pepita ainda diz que tinham outras pessoas que já têm a vida estabilizada e que poderiam voltar para casa, demonstrando que não entendeu a escolha da líder em eliminar Priscila.

Vale lembrar que Suyane escondeu um segredo do grupo, que o prêmio vai ser só de uma pessoa e não de todo mundo. Sinto que a treta está ficando cada vez mais encorpada e que uma hora isso vai explodir.

A apresentação do reality ficou por conta do ator Murilo Rosa, que entrega muito na apresentação da competição onde os 12 participantes têm que construir uma ponte até o meio de um lago e pegar o prêmio de meio milhão de reais.