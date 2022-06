Pepita para show em Parada Gay para dedurar assaltos na multidão

Cantora não se calou diante dos assaltos que ocorreram no seu show em São Paulo neste final de semana

Quem já viveu o Carnaval do Rio de Janeiro vai saber a loucura que é estar embaixo do trio com 500 shows rolando. A Parada Gay de São Paulo foi quase isso e Pepita estava de olho enquanto embalava hit atrás de hit na multidão que se juntava. A cantora não deitou para os trombadinhas que roubaram alguns celulares na comemoração.

Pepita precisou parar sua apresentação na Parada SP 2022 para conter assaltos que estavam rolando perto do trio em que ela se apresentava. 👏🏻🗣 pic.twitter.com/9m7X7oC4LH — KIKIKI DA FAMA (@kikikidafama) June 20, 2022

A cantora parou o show na hora que viu o furto acontecendo e acionou os seguranças para pegar o responsável pelo roubo dos celulares. A mulher ainda aponta para os seguranças e faz levar os dois meliantes que estavam atrapalhando a festança.

Em show de Pepita é só paz e amor e a musa está preparada com os olhos famintos para pegar qualquer pessoa que saia da linha. Entenderam?