”Eu estou no melhor momento da minha vida”, dispara Pepita

Cantora conta em entrevista para Léo Dias sobre momento de adoção de filho

Na véspera do dia das mães fui surpreendida por uma notícia extremamente feliz, Pepita tornou-se mãe, uma das primeiras funkeiras trans do Brasil. Em entrevista para o jornalista Léo Dias, ela conta que está passando pelo melhor momento da sua vida com a adoção do Lucca Antônio de 5 meses.

Prometo que amor nunca vai te faltar meu filho… Lucca Antônio 🤍✨ pic.twitter.com/28oNtcm941 — PEPITA 👄 (@PepitaOfc) May 7, 2022

“Eu estou no melhor momento da minha vida, se eu tive um momento eu não lembro, mas esse eu vou levar para vida como uma tatuagem. Estou num momento que eu sei quem eu sou que eu acredito quem eu sou, então as coisas vão acontecendo e você diz: caraca, eu consegui”, disse Pepita.

A cantora relembra que a grande reviravolta na sua carreira foi com o convite de Fátima Pissarra, CEO da Mynd, que convidou a funkeira para utilizar a nova ferramenta do Instagram, o IGTV, com o quadro ‘Cartas para Pepita’. No quadro, a cantora dá conselhos amorosos em referência a tudo que já viveu.

“Eu vivo em um país em que a letra T é a letra mais diminuída, de trans e travesti, e as pessoas acham que a gente só tem derrota, mas eu tenho muitas vitórias na minha vida”, comemora a cantora por todas suas conquistas. É importante ressaltar que Pepita tem um livro lançado, o ‘Cartas para Pepita’.

“Eu sou uma pessoa feliz, mesmo sendo uma travesti vivendo no Brasil. Sempre fui feliz, é muito difícil eu acordar triste”, conta a cantora que está em um dos momentos mais marcantes de sua carreira, se desbravando em novos trabalhos e novas vertentes.