Pepita fala sobre eliminação de Sarah e permanência de Bruna: “Privilégio branco”

Cantora usou as redes sociais para dar sua opinião sincera sobre um assunto polêmico que permeia o âmbito da casa mais vigiada do Brasil

Pepita não ficou calada diante da eliminação de Sarah do BB 23 e usou as redes sociais para apontar um possível privilégio branco. A cantora diz que se um dia entrar em reality e eles a cancelarem por causa de barraco ela vai jogar todos os detalhes do que está acontecendo no BBB na cara dos seus fãs.

“O dia que eu entrar em reality e vocês me cancelarem dizendo que eu sou barraqueira eu vou jogar tudo isso na cara de vocês hein? Tô logo falando!”, iniciou ela.

o show tem que continuar e você tem muito pra brilhar e fazer esse show ser ainda mais lindo aqui fora Sarah. #BBB23 — PEPITA (@PepitaOfc) April 17, 2023

No final dos tweets Pepita ainda aponta privilégio branco. “Privilégio branco é você ser sem educação, desbocada, racista e ainda conseguir a movimentação de uma torcida pra te favorecer. Revoltante, lamentável e triste…”, finalizou.