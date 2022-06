Pepita opta por não estragar ‘A Ponte’ e ficar sem dinheiro no reality

Cantora se entregou em sacrifício para ‘A Ponte’ e saiu sem dinheiro

A vida pode ser mole para alguns, mas dentro do reality ‘A Ponte’ nunca é. Em um dos desafios do reality, um dos participantes tinha que se entregar e sair da competição com 100 mil reais, abdicando do prêmio final. Pepita escolheu sair, mas não levou para casa a bufunfa.

“Foi um prazer conhecer vocês, mas eu fico por aqui”, disse Pepita aos amigos que conversavam sobre a decisão. A líder, Polly, ficou abaladíssima com a notícia.

Caso ninguém se voluntariasse, Polly teria que escolher uma pessoa, mas parece que Pepita seria a última pessoa que a líder imaginava sair da competição. “Independente de quem sair hoje, aceitar esse dinheiro e sair, o nome estará marcado nessa ponte e a gente tem um laço para sempre, vencedores já somos todos nós”, disse a líder.

Após Paola desistir de desistir do reality, Pepita fala sobre sua mãe que está passando por um tratamento de câncer: “Ficar esses dias com vocês foi maravilhoso, mas eu conheço meu limite, eu ultrapassei meu limite aqui, eu não estava me sentindo segura de continuar, meu limite já foi até aqui”, finalizou.

Na canoa a caminho de casa e com o baú de dinheiro, Pepita se viu dividida, porque para levar o prêmio para casa teria que destruir 30 metros da ponte. A escolha não foi difícil para a cantora que escolheu ir embora de mãos abanando.