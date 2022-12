Peões são informados sobre a desistência de Deolane e ficam chocados

As aliadas da advogada suspeitam que a amiga tenha saído da competição por alguma falcatrua.

Chegou a hora de contar a verdade para os outros. Após ter sido confirmada a desistência de Deolane do reality ‘A Fazenda’, a produção anunciou ao outros confinados sobre a decisão que foi tomada pela advogada.

Por meio de uma nota, que foi lida por Pelé Milflows, a produção informou: “A peoa foi chamada pelo departamento médico para ser avisada sobre o estado de saúde de sua mãe. Diante das informações, ela optou por desistir do jogo.”

“A mãe dela estava passando mal? Vocês sabiam de alguma coisa?”, perguntou a então rival de Deolane no programa, que foi respondida de forma ríspida pela amiga da advogada.

A reação do pessoal da casa com a desistência da Deolane #AFazenda pic.twitter.com/5SPjSw6EcK — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) December 4, 2022

Minutos depois, inconformada com a saída de Deolane, no quarto junto com as amigas, Pétala diz que a advogada saiu do programa por alguma falcatrua e afirma que a ex-peoa já era a ganhadora do reality há muito tempo.

“Não é verdade isso, não tem nada com a mãe dela! Só falaram isso pra gente não bater o sino. “A ganhadora do programa saiu por falcatrua. Todo mundo sabe que ela ia ganhar”, afirmou Pétala.

