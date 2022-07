Penn Badgley diz que equipe avalia cenas de masturbação em ‘You’: “Recebia nota”

Ator contou mais detalhes sobre uma das série mais famosas da Netflix em entrevista ao podcast ‘Podcrushed’

Vocês podem até não conhecer Penn Badgley de nome, mas para os fãs de ‘You’ ou ‘Gossip Girl’ o ator já é figurinha repetida e bem conhecida. O ator revelou em entrevista ao podcast ‘Podcrushed’ que é muito importante ter uma liberdade com os coordenadores no set de gravação, principalmente para as cenas de sexo. Badgley ainda conta que recebia boas notas para sua performance.

“Toda vez que fiz uma cena de masturbação – que é até agora pelo menos uma vez a cada temporada – sempre recebi a nota para torná-la menos assustadora”, disse o ator.

E não parou por aí, porque o gato mostra que obter segurança emocional, física e mental no momento de gravação é essencial. “Eles dizem: ‘Feche os olhos ou vá mais rápido ou vá mais devagar’. Eu estou tipo, ‘O quê? Este homem está matando as pessoas, e ele está se masturbando na rua. Você está dizendo que eu estou tornando isso assustador? Como é que sou eu que estou tornando isso assustador? Só lembro que não fechava os olhos e o diretor veio até mim. Ele disse ‘Amigo, acho que você precisa fechar os olhos’”, contou.