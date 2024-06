Pelas redes sociais, influenciadora Janaina Prazeres anuncia que vai fazer nova cirurgia no nariz, após tentativa de feminicídio

A influenciadora Janaina Prazeres, usou das redes sociais para revelar que vai precisar fazer uma nova cirurgia em seu nariz, por conta da tentativa de feminicídio que sofrem em maio desse ano por parte do seu ex-namorado. “Vou precisar fazer outra cirurgia no nariz por conta da agressão que sofri”.

O casal estava hospedado em um hotel na cidade de Paris quando o incidente ocorreu, resultando em diversos ferimentos na região do rosto de Janaina, quase comprometendo a visão de um dos olhos.

Após o ataque, Janaina teve que passar por uma cirurgia complexa que incluiu a colocação de uma placa de titânio no rosto. Ela comentou sobre a experiência e como tem lidado com as consequências físicas e psicológicas do ocorrido. “A placa é imperceptível a olho nu, só dá para saber se tocar no meu rosto, porque dá para sentir os parafusos”, explicou a influenciadora.

Foto: Divulgação | CO – Assessoria

“Ainda está um pouco difícil lidar com tudo que aconteceu, principalmente com o psicológico”, disse ela, destacando que o apoio dos seguidores tem sido fundamental nesse processo.

Quanto às cicatrizes, Janaina minimiza o impacto delas em sua vida diária. “No meu rosto, a única coisa foi uma pequena cicatriz na região dos olhos, mas nada que me incomode”, afirmou.