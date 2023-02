Pelado! Rainer Cadete aparece completamente nu em fotos no Instagram

Ator curtiu um banho de lagoa do jeito que veio ao mundo, nu e em contato com a natureza

Quando eu vi, eu não acreditei no meu Deus Grego mostrando as suas partes mais secretas para todos os seguidores do Instagram. Afe! Assim eu não aguento Rainer. O ator apareceu completamente nu em nova publicação ao tomar um banho de lago em meio a natureza.

O passeio foi registrado e ele não deixou de publicar tudinho para as fofoqueiras terem material para dar o que falar nos grupos de WhatsApp.

“O nome desse lugar é “buraco do macaco”, em Bodoquena (MS), mas pode ser chamado também de “um pedaço do paraíso””, disse ele na legenda da publicação.