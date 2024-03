Peladão do Oscar 2024: Quem é John Cena?

Você pode não saber, mas um homem pelado já invadiu o Oscar em 1974, isso mesmo! John Cena tomou as notícias e os tablóides ao surgir pelado no palco ao fazer uma referência ao ato que aconteceu no passado. O atleta apareceu completamente nu para entregar o Prêmio de Melhor Figurino.

Cena fez sua transição de carreira para a vida de ator depois de ser bastante conhecido no mundo da luta livre. Em seus papéis de destaque, ele já trabalhou nos filmes “O Esquadrão Suicida”, de 2021, e “Velozes e Furiosos 9”, também de 2021, Velozes e Furiosos 10, de 2023, além de uma participação em “Barbie”. Antes disso, ele participou de Dolittle, em 2020, protagonizado por Robert Downey Jr.

Tirando o ator, quem também chamou a atenção foi o cachorro ‘Messi’, que participou do filme “Anatomia de Uma Queda”.