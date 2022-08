Pela segunda vez, Eliana precisou recusar convite para trabalhar com Xuxa

Na primeira, apresentadora era contratada da Record e não teve liberação para gravar com ‘Xuxa e os Duendes’

As recusas de Eliana para participar de projetos de Xuxa estão ficando rotineiras. Xuxa está gravado uma série produzida pela Disney, no estado do Acre, com estreia prevista para 2023 e conta com alguns convidados. Entre eles, Angélica, que já participou das gravações. A loira convidou a apresentadora Eliana para participar, mas a rainha recebeu uma recusa. Isso aconteceu porque a contratada do SBT também tem contrato com a Netfilx, e não houve liberação da plataforma.

Não é a primeira vez que Eliana recusa participar de trabalhos com Xuxa. Na primeira, apresentadora era contratada da Record Tv e não teve liberação para gravar com ‘Xuxa e os Duendes’, em 2001. No projeto, Eliana interpretaria a fada ‘Mel’, junto com Angélica, mas com o empecilho da emissora, Eliana foi substituída por Wanessa Camargo.