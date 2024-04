Pela primeira vez, final do BBB 24 acontece na parte externa da casa, no jardim

A final do BBB 24 acontece hoje, 16, e minhas fofoqueiras estão querendo saber os detalhes do que a produção está preparando para revelar o grande nome da edição: o vencedor. Davi, Isabelle e Matteus disputam o prêmio milionário em uma noite cheia de surpresas.

A noite da final contará com a presença dos 23 ex-participantes no jardim da casa. Pela primeira vez na história do programa, os ex-brothers e ex-sisters da edição estarão pertinho dos finalistas, assistindo os principais momentos e o anúncio do vencedor.

Já na parte interna, os finalistas também serão telespectadores e acompanharão a festa pela tela da sala enquanto aguardam o resultado da votação popular que consagrará o campeão. As torcidas dos brothers também terão participação ao vivo com repórteres em links fora do reality. Ansiosos?