Pedro Scooby tatua nome de filha caçula: “Vai ficar marcada”

O ex-BBB já tem o nome de seus outros três filhos tatuados no peito.

E vem aí mais uma tatuagem pra coleção. Na manhã deste sábado (11), o ex-BBB e surfista Pedro Scooby publicou em seu instagram que estava prestes a fazer uma tatuagem em homenagem a sua filha caçula, Aurora, fruto de sua relação com a modelo Cintia Dicker.

Em vídeo publicado nos stories, o ex-BBB mostra o tatuador Alvim, fazendo o esboço da tatuagem, que Pedro irá fazer.

“Hoje vai ser a Aurora que vai ficar marcada também”, afirmou o surfista.

Vale lembrar que os seus outros 3 filhos, com a atriz Luana Piovani, Dom, Bem e Liz, também já foram homenageados pelo pai, tendo os seus nomes tatuados no peito do surfista.