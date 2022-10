Pedro Scooby será enredo de escola de samba no Carnaval

Surfista terá a vida retratada na Sapucaí com a escola carioca Unidos do Parque

Minhas manas que amam pular um carnaval na Marquês de Sapucaí já devem estar contando os dias para que chegue logo as datas mais festivas do ano, e olha que nem chegamos no Natal ainda. A notícia boa é que quem for curtir os desfiles das escolas de samba vai poder ver a vida de Pedro Scooby, afinal o muso vai sair como o enredo da União do Parque.

A escola se preparou com o nome do surfista para ir ao desfile no carnaval de 2023 e promete diversas surpresas para Pedro e para nós. Vale lembrar que a escola é habituada no bairro em que Scooby viveu, ou seja, nada mais justo.

Com o enredo: “Pedro Scooby, amante desse mar de gente da Curicica”, a escola promete contar a história por meio da emoção. Já estou ansiosa para ver tudo.