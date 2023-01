Pedro Scooby revela que filha passou por novo procedimento: “Está tudo bem”

Surfista disse que em breve vai para casa se tudo correr bem com a primeira filha do atleta com Cíntia Dicker

Aurora já está me fazendo arrancar os cabelos com a pinça, e a cada novo desenrolar da história eu fico mais e mais apreensiva . Pedro Scooby contou que a filha passou por um novo procedimento no hospital e que eles devem sair logo se tudo correr bem. “Muito obrigada por todas as orações. Aurora passou por um procedimento hoje, mas agora está bem. Se Deus quiser, em breve vamos para casa”, disse ele. Pedro ainda disse que acredita no poder de Deus para recuperação de Aurora: “A moça daqui da porta falou ‘vou te dar esse tercinho benzido para dar sorte para ela’. E é isso, muita oração, Deus está no comando e vai dar tudo certo!” , contou com os olhos cheios de lágrimas.