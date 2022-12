Pedro Scooby revela que Cintia Dicker engravidou no dia de sua saída do BBB

Surfista revelou detalhes sobre a gravidez da modelo no podcast ‘Quem Pode, Pod’

Eu ainda defendo o uso dos podcasts como principal ferramenta para as fofoqueiras. Pedro Scooby deu detalhes para Fê Paes Leme e Giovanna Ewbank sobre a gravidez de Cintia Dicker. Na ocasião, o surfista disse que ela engravidou assim que ele saiu do BBB 22.

“Eu sempre tive um desejo muito grande de ter filhos e quando ela [Luana] falou que queria eu falei ‘vamos’. Ela parou de tomar remédio e um mês estava grávida. Com os gêmeos foi assim também, ela tirou o DIU, viajou, nos encontramos no Havaí e foi. Até com a Cintia, engravidei ela no dia que eu saí do BBB, à noite eu fui para casa e pá”, disse ele.

Vale ressaltar que sua esposa está na fase final da gravidez e prestes a dar à luz a primeira filha do casal, Aurora. Para quem não sabe, Scooby já é pai de Dom (10), e dos gêmeos Bem e Liz, de 7 anos, frutos da relação com Luana Piovani.