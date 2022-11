Pedro Scooby repudia ataques à Neymar: “Tudo que ele conquistou é um mérito dele”

Surfista ainda falou sobre a amizade que tem com o jogador, ressaltando que é surreal que as pessoas fiquem feliz com o jogador ter se machucado

Os fãs do futebol vão entender a nossa preocupação em ter Neymar fora da Copa do Mundo no Qatar. Pedro Scooby quebrou o silêncio e falou sobre o jogador, se assustando com as pessoas que ficaram felizes com o machucado do futebolista. Scooby ainda conta que tudo que ele conquistou dentro dos campos foi conquista dele.

“Muito louco a galera julgando o Neymar ou ficando feliz pelo moleque ter se machucado… Inacreditável. Tudo que ele conquistou é um mérito dele. O moleque veio de baixo, sem grana, sem nada, correu atrás dos sonhos deles, realizou…Agora galera torcendo contra, torcendo para ele se machucar… Não tem discussão, o moleque é um ídolo fod* dentro de campo e poderia ajudar muito o Brasil se estivesse jogando…”, começou Scooby.

Pedro ressaltou que conhece Neymar há 10 anos. “Hoje em dia nos falamos pouco, mas tenho um carinho gigante por ele e ele por mim. Lembro que quando nos conhecemos, trocamos telefone e logo depois fui pra São Paulo. Mandei mensagem pra ele e fui assisti o jogo dele. Depois acabamos indo pra Santos, ele me chamou pra dormir na casa dele… Vivemos uma noite irada, curtimos e mais e na hora de dormir ele falou: ‘dorme aqui na minha cama’. Ele disse que iria dormir no outro quarto e tal, mas eu sabia que a casa estava cheia…Dormir na cama dele e quando eu acordei, o moleque tinha dormido no sofá. Moleque me deixou dormir na cama porque era visita e tudo mais.. Tenho milhões de histórias pra conta dele, exemplo de humildade”, ressaltou.