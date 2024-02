Pedro Scooby rebate críticas sobre sua paternidade: “Para de julgar a vida dos outros sem saber!!!”

Recorrentemente o surfista e ex-BBB tem a qualidade da sua paternidade questionada pelos internautas.

Gente, mais cedo contei para vocês sobre a declaração da atriz Luana Piovani, no podcast PodDelas, em que ela deixa a entender que um dos seus filhos com o surfista e ex-BBB Pedro Scooby virá para o Brasil para morar com o pai.

Pois bem, essa declaração de Piovani deu o que falar nas redes sociais, onde internautas afirmam que Pedro é muito liberal para lidar com o dia a dia de uma criança.

“Ela tá certa, ficar com o pai liberal final de semana ou férias é maravilhoso, mas a realidade é no dia a dia”, comentou uma das internautas.

“Acho ela uma mãezona! E o filho mais velho, um ingrato”, afirmou outra.

Diante de comentários como esse, Scooby não só não se calou, como deu um chega pra lá nas pessoas que querem opinar sobre a sua vida.

“Não se esqueça que eles já moraram comigo. E para de julgar a vida dos outros sem saber!!!, respondeu Scooby.

“Ingrata é você que está aqui julgando a vida dos outros sem saber!! O dia que ele quiser ele vai voltar pra casa da mãe, porque graças a Deus ele tem pai e mãe, e ambos amam muito ele!!“, continuou.