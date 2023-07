Pedro Scooby pede desculpas à Cíntia Dicker

Depois de carona polêmica, o surfista resolveu usar suas redes sociais para pedir desculpa a sua esposa por tudo que aconteceu e a polêmica envolvendo os dois

Meu Deus, o lance de Pedro Scooby e a carona polêmica do surfista na saída do aniversário de Vini Jr. deu o que falar. O que notei ontem (14) foi que ele usou suas redes sociais para pedir desculpas a sua esposa, Cíntia Dicker. O atleta disse que tudo está virando um circo.

“Eu vou tentar ser bem direto aqui e economizar o tempo de vocês, porque isso está deixando de ser uma novela mexicana e está virando um circo. Se eu não falo nada, eu estou consentindo. E se eu falo alguma coisa, eu estou tentando me justificar. Ou seja, as pessoas nunca estão satisfeitas com nada, porque aqui na internet, todo mundo é perfeito”, começou o surfista.

Ele ainda completa: “Inclusive, as pessoas sabem o que é melhor para o outro, porque aqui ninguém erra. Mas na vida real, é bem diferente. E se eu voltei tarde de uma festa que eu fui com o consentimento da minha mulher, se eu dei carona para alguém, eu devo desculpas à minha mulher. E foi o que eu fiz. Eu pedi desculpas para ela, e a gente tá bem, graças a Deus. A vida é assim, e a gente vai evoluindo, vai aprendendo, vai se adaptando, entendo o que é melhor para nossa relação. Porque somos um casal. É o nosso casamento. Só para dizer que estamos bem e estamos juntos”, declarou.