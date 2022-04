DESUMANO! “Horrível o que ela fez com a parada do leite ninho. Terrível!”: Pedro Scooby se indigna com Natália

Enfiar a banana no leite em pó é contra as leis do ‘BBB’, sabia?

Dar baldada, enfiar o pé na porta, jogar as coisas no chão, ofender o colega… nada disso deveria ser expulsão e nem penalização viu? Mas comer o leite ninho da Xepa e ainda enfiar a banana no pote é crime! Ainda na madrugada desta terça-feira, (5), a atitude Natália deixou Pedro Scooby sem chão!

“Sou contra essas coisas de massacre, mas tenho muito o que falar sobre ela [Natália]. Momentos, coisas que ela fez que não pensou no próximo. A gente ri, mas a parada que ela fez com o leite ninho foi horrível. Terrível para quem vive em grupo”, disparou Scooby. Douglas Silva concordou e disse que todo mundo comprou, porque houve divisão de estalecas, mas Nat deu poucas para comer tanto assim.

Pedro continuou pontuando que não se pode tomar água do outro, enfiar a colher no pote de leite ninho, que é de todos, comer e enfiar a colher de novo, porque é falta de educação. Neste ponto tenho que concordar com o surfista, porque é realmente nojento. Quem não lembra da Tati Quebra Barraco fazendo molho e experimentando com a mesma colher que cozinhava? Eu hein…