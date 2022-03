Scooby dispara sobre Jade Picon: “Vai doar? Beleza, vai e faz. Não diz pra se mostrar superior”

Eita, que até o melhor amigo dela não gostou do comportamento…

Mais uma vez o discurso de permanência de Jade Picon foi tema no ‘BBB22’. Isso porque agora foi Pedro Scooby quem criticou o que a jovem disse durante sua festa nesta quarta-feira, (9).

“A Jade não precisava expor. Vai doar? Beleza, vai e faz. Não diz pra se mostrar superior as outras pessoas”, disparou Scooby, com a defesa de Eslovênia: “Eu acho que devia sim, porque as pessoas nos têm como espelhos”. “Senão iam falar que ela não precisa do prêmio, porque já é rica”, continuou Laís.

Vai doar? Beleza, vai e faz. Não diz pra se mostrar superior”, diz Scooby (Foto: Reprodução)

E Scooby continuou a conversa falando sobre Arthur Aguiar. “Sou amigo da Jade lá de fora, e amo, mas ela comprou uma briga! Ela não ‘tava de boa e aconteceu. Comprou e foi até o final. E na hora do discurso da briga ela fala de um outro assunto nada a ver [doação]. E Arthur é muito malandro. Ele fala muito bem e sabe o que ‘tá fazendo”. Eles ainda comentaram que o ator sabe muito bem usar os 30 segundos que tem.

Pedro Scooby fala sobre Jade após eliminação (Foto: Reprodução)

“A Jade não falou que ia ajudar uma instituição numa conversa boba com vocês. Uma coisa é eu falar isso, Lucas e a Nati, que nunca compramos uma briga. Ela usou os 30 segundos numa guerra onde ela chamou o cara pro paredão com ela e disse vou doar pra instituição”, continuou Pedro, que encerrou dizendo que o público deve ter pensado que não precisava ajuda-la.

Colocação perfeita de Scooby, sem dúvida alguma!