Momento fofo! Pedro Scooby reencontra os filhos e Dom desabafa: “Contava os dias pra ele chegar”! Cadê Piovani?

Será que o reencontro com a ex mulher veio aí e a gente não viu? Ah estrupício!

E nesta segunda-feira, (02), veio aí o reencontro que todos esperávamos: Pedro Scooby já está com Dom, Liz e Bem, seus filhos com Luana Piovani — que também podem ser chamados de ‘sacis’ como a mãe bem cita.

Dom, o mais velho de nove anos, apareceu nos stories bem agarradinho ao pai e aproveitou para se declarar: “Eu vou passar super bonder no papai comigo para ficar bem coladinho nele. Eu ‘tava contando todos os dias para ele chegar. Três meses! Agora finalmente esse dia chegou, ele chegou”, disse Donzuko, como é chamado pelos pais. Bem também apareceu no vídeo e Scooby perguntou se ele estava com saudades e ele confirmou. Os stories encerram com Dom enchendo papai de beijos. Fofos né?

Scooby chegou e encontrou os filhos,que alívio ver todo esse amor envolvido🌊💙 pic.twitter.com/Gz9NInpp9q — ᴍᴀᴛᴇᴜsɪɴʜᴏ ⁷ ⁷ ⁷ (@matcommenta) May 2, 2022

Pedro e Cintia Dicker, noiva do surfista, foram recebidos com bolo, bexigas e brigadeiros. E teve até dancinha pro TikTok com a música mais bombada, “Desenrola, Bate, Joga de Ladinho”, viu? Os cinco dançaram juntos, mas Scooby é inimigo do ritmo.

Desenrola, bate, joga de ladinho 🎶 pic.twitter.com/ymuAD7742L — QG do Pedro Scooby 🌊 (@QGPedroScooby) May 2, 2022

Lulu Piovani já havia postado ontem, (1º), que o surfista chegava hoje e que ela entraria de férias dos filhos após a chegada dele. E tudo bem que eu amei o reencontro, mas e o deles hein? Ai eu ia amar ver a atriz abraçando o ex e o chamando de estrupício, sabe? Meu sonhooooooo!