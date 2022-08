Pedro Scooby fará tratamento com células-tronco após acidente enquanto surfava

Achei chiquérrimo um tratamento na Califórnia. Depois de surfar ontem, 01, no Rio de Janeiro, Pedro Scooby rompeu parcialmente o ligamento do joelho e precisará passar por cirurgia. Ele embarca para Califórnia, nos Estados Unidos para um tratamento com células-tronco e fisioterapia. A expectativa do atleta é estar pronto para a próxima competição de ondas gigantes.

“Machuquei meu ligamento graças a Deus não foi rompimento total, foi um rompimento parcial, e eu vou fazer um tratamento com células-tronco com dr. Carrique. Espero daqui há um mês estar de volta.” Publicou Scooby em seus stories no Instagram.