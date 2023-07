Pedro Scooby é acusado de trair Cintia Dicker e desmente acusações: “As pessoas estão pirando”

O ex-BBB foi flagrado saindo da festa do Vini Jr, nesta madrugada (12) , acompanhado de uma morena misteriosa.

Gente, na madrugada desta quarta-feira (12), o ex-BBB e surfista Pedro Scooby foi flagrado deixando a festa do jogador de futebol Vini Jr ao lado de uma mulher morena, que até o momento não foi identificada, e isso foi o suficiente para que os internautas começassem o acusá-lo de estar traido a sua esposa, Cintia Dicker, com que ele recentemente teve uma filha.

🚨FOFOCA: De acordo com um perfil no Instagram, Pedro Scooby foi flagrado com outra mulher, saindo da festa do jogador Vini Jr.



Pedro Scooby é casado com Cíntia Dicker, com quem teve uma filha recentemente. pic.twitter.com/aOBwLUtRT7 — Central Reality (@centralreality) July 12, 2023

Diantes de todas as acusações que o surfista está recebendo, através dos stories de seu instagram, Scooby negou que tenha tido algum tipo de envolvimento amoroso com a mulher do vídeo que está circulando na web.

“Não vou ficar falando muito que vai parecer que estou me justificando com uma porra que não existe. pegaram uma foto, eu andando do lado de uma pessoa. Coitada! Estou até com pena dessa menina, que é amiga nossa”, iniciou o ex-BBB.

Logo em seguida, ele explicou que havia consumido bebidas alcoólicas e que a morena que aparece no vídeo é uma amiga dele, que havia pedido uma carona para um de seus amigos, a quem ele chama de Léo, e que estava dirigindo o carro de Scooby.

“Eu tinha bebido e não ia dirigir meu carro. O Léo, um amigo meu, falou: ‘eu dirijo para você’. Essa amiga nossa pegou a carona com a gente. Deve ter sido a pior carona da vida dela. Olhei agora e as pessoas estão pirando. Não é foto minha beijando ninguém ou de mão dada com ninguém. É andando do lado da pessoa na rua. Virou crime! (risos). As pessoas piraram mesmo”, explicou o surfista.