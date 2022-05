”Vou contar várias coisas que nunca contei a ninguém”: Após documentário, história de Pedro Scooby vai virar ficção!

E eu fico na torcida para quem Luana Piovani interprete ela mesma né?

Ele é o momento, Brasil! O surfista Pedro Scooby está com status de campeão do ‘BBB22’ e uma moral… Depois do anúncio de um documentário do seu pós-BBB com o canal “OFF”, do Grupo Globo, ele terá sua história de vida retratada em ficção.

Em entrevista exclusiva para o jornal “O Globo”, o surfista revelou detalhes de como será o filme, que será feito uma grande produtora — na qual ele não revelou — e direção de Kondzilla — que moral hein?

“Vou contar várias coisas que nunca contei a ninguém. Ali, as pessoas vão realmente entender o que foi a realidade da minha vida. Pode ser uma série ou filme, estamos negociando isso ainda”, revelou Pedro. Já tô emocionada viu?

“O roteirista escutou um papo da minha mãe com meus amigos sobre minha história de vida e se interessou. Depois disso, ele foi algumas vezes na minha casa para saber de mais coisas e disse que isso tinha que virar uma série ou filme. Vamos ver como vai ser. Será uma história de ficção baseada em fatos reais”, contou Scooby ao ser perguntado sobre como a ideia do filme/série surgiu. Será que teremos Lulu Pio atuando?

Uma coisa é fato: independente de ser filme, novela, série, minissérie, os fãs de Pedro Scooby estão prontos com a pipoca e os aplausos.

aí que delícia é ser fã de um vencedor! — peach ⛈ (@peachtuita) May 5, 2022

é bom demais amar e admirar pedro scoobyyy May 5, 2022

Tomara que dê certo!! E que venha também o livro do @PedroScooby 💙🌊 — Li Tk (@liviaytk) May 5, 2022

Que notícia maravilhosa, que dê tudo certo, sucesso 🙏❤️ — Dummy (@the_truthOver) May 5, 2022