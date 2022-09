Pedro Scooby compartilha ultrassom de sua filha com seus seguidores

O ex-bbb que já possui 3 filhos do seu primeiro casamento, Dom; Bem e Liz, espera mais uma menina, desta vez com Cintia Dicker, sua atual esposa.

E está vindo mais uma princesa por aí. Nesta segunda-feira (05), o surfista e ex-bbb Pedro Scooby, publicou um vídeo em suas redes sociais onde mostra sua esposa, Cintia Dicker, deitada em uma sala de exames, realizando um ultrassom da filha, Aurora.

Para complementar o vídeo, o surfista escolheu a música ‘Porque eu te amo’ do duo AnaVitória e escreveu a seguinte legenda: “Bom dia, Aurora”.

Casado com Cintia desde 2020, Aurora é o primeiro bebê do casal. Porém, ela é a quarta filha de Scooby, sendo os outros três, Dom; Bem e Liz, frutos do seu antigo casamento com a atriz e apresentadora, Luana Piovani.