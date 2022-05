Momento cisco no olho! Fãs postam carta de Pedro Scooby para Dom, após acidente em Nazaré

O surfista escreveu uma carta tão linda que é IMPOSSÍVEL não se emocionar!

Agora Pedro Scooby está juntinho dos seus pequenos sacis — como diz Lulu Pio — e só tem motivos para comemorar. Mas em 2019, o surfista sofreu um acidente gravíssimo que quase tirou sua vida. E os fãs resgataram uma carta aberta que ele escreveu para seu filho mais velho, Dom, nesta quarta-feira, (4). Segura a emoção, leitor(a)!

Scooby começou dizendo o que sentiu no momento do acidente. “Pense em uma meia dentro de uma máquina de lavar, girando, girando, se perdendo numa imensidão de água, espuma e movimento. Foi assim que eu me senti naquela manhã de novembro do ano passado, em Nazaré (…). Você tem oito anos e ainda vai cometer muitos erros, inclusive erros que já cometi. Mas espero que você nunca viva isso”, começou a carta.

E depois ele mencionou como seria dali pra frente caso ele tivesse morrido — essa parte dá um nó na garganta… “Se eu tivesse ficado mais alguns segundos lá embaixo, eu teria apagado e aí hoje eu não estaria aqui, e você seria um filho sem pai. Pensei se não seria melhor voltar ao Brasil, dar um tempo, esperar o medo passar, mas eu tenho a sorte de ter você como filho. E quatro dias depois eu voltei a Nazaré. Foi um swell perfeito. Eu surfei uma onda maior do que aquela que me derrubou. A onda da minha vida. E só existiu porque eu tenho você ao meu lado, me ensinando a viver”, declarou.

E por fim, Scooby declarou que, quando morrer, quer que seja no mar. “Nunca é um bom dia para morrer. Mas quando esse dia chegar, espero que seja no mar (…). E que você tenha orgulho de quem eu fui, porque eu tenho muito orgulho de você, Dom, meu filho”, encerrou. Ai, ai… A carta completinha segue aqui, leitor(a)!

A web se encantou com a carta e derramou lágrimas e elogios ao surfista que é um pai maravilhoso! Scooby, não só o Dom, a Liz e o Bem tem orgulho de você! Todos que assistimos ao ‘BBB22’ também temos, viu?

Que amooor!

Scooby é gigante. Com ele é, se tem limites, ultrapasse! Um cara que busca sempre ir além dos seus objetivos. Que não tem medo do amanhã, pq ele mais do que ninguém, sabe viver o hoje. Pedro Henrique é um homem puro! Um paizão de ouro! Orgulho!

Agradecendo ao bbb 22 por ter nos apresentado esse ser humano gigante que é o Pedro Scooby.

Emocionada, ja li duas vezes.Queria muito conhecer vc.

