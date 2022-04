É TRETA! “Tu tá putinho? Quer brigar?”, dispara Pedro Scooby para Arthur Aguiar em discussão

O surfista perdeu a paciência, assim como o Brasil, com o marido de Maira Cardi

MAS AINDA? Depois da formação de paredão deste domingo, (17), os rapazes se reuniram na cozinha e começaram uma conversa a respeito de votos e paredões, coisa boba, só para relembrar mesmo. Pra quê né? Arthur Aguiar já voltou ao paredão passado e os votos dos amigos nele, ainda remoendo a situação como se fosse o fim do mundo.

O motivo foi o de sempre: o paredão falso valeu ou não? Era a questão a ser discutida. Arthur disse que foi confortável os meninos votarem nele usando esse argumento. “Não é nada confortável. Nada confortável, mas a gente tinha que achar um critério, irmão. Me fala o que você queria que a gente fizesse?”, disse o surfista. Arthur continuou argumentando que era paredão de qualquer forma e Scooby perdeu a paciência: “Do nada tu tá bravo? ‘Tava bem com a gente o dia inteiro! Tu ‘tá putinho do nada? Quer brigar? Quer discutir?”.

Tem um debate acontecendo nesse momento sobre a validade do paredão falso. Scooby estava dizendo que não conta porque não teve a chance de sair. Arthur rebateu dizendo que as sensações são iguais. PA defende a tese que Arthur não teve chance de ser eliminado. pic.twitter.com/PCq3vlKI9M — Arthur Aguiar ✨🍞 (@Aguiarthur) April 18, 2022

Até Paulo André entrou para o meio da discussão e disse que o ator não correu risco de sair, então esse argumento foi usado por ele. Arthur usou até Tadeu na briga dizendo que o apresentador sempre se refere ao paredão dele como um paredão real e não como falso. Claro, Arthur, o Schmidt vai perder o tempo dele relembrando seu paredão. Ah me poupe!

Os dois continuaram batendo boca e o marido de Maira Cardi argumentou: “Quando você chegar lá fora e assistir, você vai ver a minha cara para o Tadeu de como eu não sabia do combinado de vocês. É simples assim”, e Scooby argumentou com uma grande alfinetada. “Quando você está nos nossos combinados? Nas nossas conversas? Só dormiu, irmão”, disparou.

o scooby falando que o arthur só dorme, mesmo ele já tendo explicado sobre isso. ninguém precisa de inimigos tendo um “amigo” como ele pic.twitter.com/r8P4MRYeL9 — mateus ✨🍞 (@gratidaorafa) April 18, 2022

Arthur, como sempre, usou essa fala contra o ex de Luana Piovani e falou que com isso, ele se contradisse e que foi sim combinado sem ele. Ah tenha dó, que preguiça, Arthur! Por mim, nem para final ia! Que coisa mais chata…