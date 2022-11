Pedro Sampaio revela que se “sente livre” para sair com homens e mulheres

Rumores tomaram maior forma depois do selinho entre o cantor e Pabllo Vittar no ‘Música Boa’

Olha ele! Pedro Sampaio não tem medo de expor as suas particularidades com os fãs. Depois de beijar Pabllo Vittar no ‘Música Boa’, o cantor revelou que se sente livre para sair tanto com homens, quanto com mulheres. Em entrevista para o G1 ele deu detalhes da sua liberdade sexual.

“A gente está sempre descobrindo, sempre se modificando. Acho que é tão atrasado [cobrar uma definição]: ‘sou gay’, ‘sou bi’, ‘sou hétero’. Você é você, faz o que você quiser, quando quiser, com quem quiser”, refletiu Pedro.

Pedro ainda respondeu que se sente livre com homens também, não se restringindo apenas ao sexo feminino. Moderninho ele, não?