Pedro Figueiredo se pronuncia após marido ser agredido

Repórter da Globo, Erick Rianelli, sofreu a agressão durante a gravação de uma reportagem

Quem tem um bom marido tem tudo nessa vida. Aloca! Depois da agressão que Erick Rianelli sofreu na gravação de uma reportagem para a Globo, o seu marido, Pedro Figueiredo, saiu em sua defesa repudiando a atitude do agressor. Para quem não sabe, o repórter foi agredido com um tapa deixando um ferimento no nariz.

“Todo dia, ao sair para trabalhar, você espera voltar para casa em segurança, com sua integridade física preservada. E que o mesmo ocorra com quem você ama. Hoje o Erick foi agredido durante seu trabalho. A senhora Anna Claudia Alvear Barrozo Azevedo desrespeitou não só o trabalho da imprensa, como a lei. Lesão corporal é crime. Felizmente foi leve e o Erick está bem. Mas, como marido e colega de trabalho, não posso achar normal situações como essa. Espero que a PCERJ (Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro), assim que provocada, faça a sua parte”, disse ele.

De acordo com o G1, Erick levou um tapa no rosto da filha da defensora pública aposentada Cláudia Alvarim Barrozo durante uma gravação.