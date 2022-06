Fotógrafa descobre 270 pedras na vesícula após cirurgia de apêndice

Ludmilla Teixeira contou que vivia a base de dipirona para amenizar as dores que sentia

Que isso, um filme? Antes fosse, que assim saberíamos que é ficção,mas para Ludmilla Teixeira tudo foi bem real. A fotógrafa de 31 anos foi fazer uma cirurgia no apêndice e descobriu 270 pedras na vesícula. Lud contou em entrevista ao UOL que vivia tomando dipirona para inibir as dores que sentia, que já irradiavam para as costas.

A fotógrafa levou um susto ao acordar da cirurgia e descobrir que sua vesícula tinha sido removida junto com a apêndice. “Quando acordei da cirurgia, um enfermeiro falou: ‘Olha isso aqui que estava dentro de você’. E me entregou um saco com as pedras. Ele mostrou as pedras para os colegas e a maioria nunca tinha visto uma quantidade tão grande”, contou.

O médico Paulo Tosi contou que o caso é fora da curva. “O órgão estava com tamanho aumentado, com cerca de 25 centímetros de comprimento, e continha mais de 270 cálculos”, disse.

Ludmilla ainda contou que sofria com dores desde 2020, quando foi diagnosticada com pedras na vesícula. Ela contou que não conseguiu fazer a cirurgia por causa do avanço da pandemia. “Eu me habituei a viver com a dor 7 de uma escala até 10. Eu vivia exausta, com crises ansiosas pra fazer qualquer coisa e pra comer, porque meu corpo já sabia como seria depois de comer. Há anos meu corpo vivia em caos, em inflamação”, contou.