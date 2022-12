Paulo Vieira ironiza Luciano Hang: “Que Deus é esse que leva o Velho do Rio e deixa o ‘Véio’ da Havan?”

O humorista relacionou a morte do personagem “Velho do Rio”, da trama Pantanal com a vida do empresário.

Gente, e o Melhores do Ano 2022 que não para de render polêmicas? Além de todo o desentendimento dos comediantes Paulo Vieira, Fábio Porchat e Gkay, Paulo também rendeu assunto após fazer piada ironizando a vida do empresário Luciano Hang, também conhecido como “véio da Havan”. “Chorei quando o Velho do Rio (personagem de “Pantanal) morreu. Eu fiquei revoltado. Que Deus é esse que leva o Velho do Rio e deixa o ‘Véio’ da Havan?”, brincou o humorista. Ao fazer a piada, Paulo Vieira arrancou boas risadas e aplausos da plateia, que era composta por contratados da emissora e seus acompanhantes. Paulo Vieira: “Que Deus é esse que leva o Véio do Rio e deixa o Véio da Havan?” #MelhoresDoAno



pic.twitter.com/SM2Ts9bJ5g — CHOQUEI (@choquei) December 25, 2022