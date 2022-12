Paulo Vieira expõem mensagens racistas após o ‘Melhores do Ano’: “Macaco”

Apresentador da Globo ainda disse estar forte diante as críticas por causa de suas piadas na premiação da Globo

Racistas não passarão impunes a minha coluna, isso é fato! Paulo Vieira usou o seu Twitter para expor as piadas e comentários racistas que vem recebendo depois de sua participação no ‘Melhores do Ano’. Vale ressaltar que o nome do humorista esteve diante dos holofotes depois das piadas envolvendo Gkay e o padrão Globo.

👀👇🏾 pic.twitter.com/fxfoINUHV3 — PAULO VIEIRA (@PauloVieiraReal) December 29, 2022

“São centenas de comentários assim. Fora as ligações pra mim, pra minha equipe, minha família… E eu tô bem, tá? Sei que isso é só reação ao poder incontestável do humor. Tô forte e cada vez mais certo do meu papel”, escreveu o humorista no Twitter.

O pior de tudo foi que alguns internautas desejaram que ele fosse morar com Marielle Franco, que foi assassinada em 2018.