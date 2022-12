Paulo Vieira elogia Renata Lo Prete: “A guerreira da madrugada”

Humorista fez piadas com o time de jornalistas da Globo e não deixou de fora Renata que ouviu tudo com um boa dose de risadas

Ele sabe que consegue arrancar risada até do time seríssimo de jornalistas da Globo. Renata Lo Prete não ficou de fora do alvo das piadas de Paulo Vieira. O humorista chegou a chamá-la de “guerreira da madrugada”, arrancando elogios de todos os jornalistas presentes no ‘Melhores do Ano’.

“Ela é a guerreira da madrugada, não sei como ela faz para ficar acordada, não sei se ela toma rebite, ela fica jogando com o segurança para não cair no sono, ela é uma mulher que o jornal dela é duas ou três horas da madrugada. Ela compete com Cine Privê. A Lo Prete merece todo o prêmio do mundo”, disse.

O humorista não deixou de lado outros jornalistas, como Fátima Bernardes: “Eu não queria um trabalho de manhã. A Fátima mesmo não aguentou trabalhar de manhã cedo, pediu para ir para de noite. Eu vi o dia em que a Fátima não quis mais fazer o Encontro. Eu liguei a televisão e ela estava entrevistando a Coxinha do The Masked Singer. E eu vi no olhinho dela ela falar: ‘acho que deu. Vou deixar pra Patricia Poeta’. E foi brilhar no The Voice”, comentou.